Banche | con pandemia aumentano clienti che preferiscono internet banking a filiali

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Tra i settori a cui laha fatto compiere un balzo in avanti c’è quello dei servizi finanziari e dei pagamenti. Anche chi era meno abituato a fare operazioni o mandare denaro via smartphone o PC, è stato costretto ad imparare durante il primo lockdown. Ciò ha accelerato lo sviluppo dell’e mobile, rispettivamente la possibilità di controllare conti, risparmi e investimenti da portale della propria banca o da una app sullo smartphone. Se nel 2019 il mercato dell’è stato valutato 11,43 miliardi di dollari, secondo le previsioni di Allied Market Research, nel 2027 raggiungerà 31,81 miliardi, con una crescita del 178%. Da un sondaggio del World RetailReport 2020 fatto al termine della primavera 2020, quando tutto il mondo si ...

Advertising

laura_d_angelo : @SkyTG24 Dove è possibile trovare l'elenco degli 'altri servizi essenziali'? Mi chiedevo se dipendenti di supermerc… - AnnaBellamela65 : RT @DonDeFonollosa: @PaolaTavernaM5S Favorite le banche, favorite la finanza! Pagare solo con la moneta elettronica significa drenare denar… - DonDeFonollosa : @PaolaTavernaM5S Favorite le banche, favorite la finanza! Pagare solo con la moneta elettronica significa drenare d… - Vangone1Luciano : @PaolaTavernaM5S Col cazzo per rendere il #cashback un successo parlate con le banche eliminate le commissioni.....… - WhiteSh44403137 : @eretico_l Con Draghi, la rivoluzione etnica non e finita. Ora ci sara la rivoluzione economica. Poi la proprietà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche con

Teleborsa

In grande movimento anche leche aspirano a diventare grandi, come Banco Bpm che promette, dopo aver risolto la granaCattolica, un salto di qualità "entro un anno" come anticipa il ...Secondi solo ai cittadini di Singapore, gli italiani (il 51% degli intervistati) sono i consumatori che più hanno intensificato il proprio rapportola banca di riferimento sul canale online ...Ruba 15mila euro con il falso messaggio della banca, beccata una 41enne di Marano. A conclusione di un’accurata indagine, i Carabinieri di Sant’Antioco ...L'applicazione di banca Widiba arriva su Huawei AppGallery, che ha sempre più servizi per il settore bancario e dei pagamenti. Scopri di più ...