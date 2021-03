Audi Car-to-x | aggiornata la piattaforma dati Più informazioni contro le insidie della strada

(Di martedì 9 marzo 2021) Oggi la sicurezza in auto passa anche per la condivisione deiin tempo reale. Ne è un esempio laimplementata dae conosciuta come Car-to-X, che prevede la comunicazione tra i veicoli per avvertire di pericoli sucome incidenti, condizioni particolari del traffico e del mantole. Con l’ultimo aggiornamento, però, il sistema si è fatto ancora più sofisticato e permette di conoscere anche lesulle variazioni di aderenza, consentendo ai mezzi di adattarsi con più precisione ai mutamenti del fondo che si sta affrontando. Si tratta dell’aggiornamento del software già presente sulle vetturedal 2017, e che nel corso del 2021 sbarcherà anche sui modelli degli altri brand ...

