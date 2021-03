Al via i vaccini per le forze dell’Ordine, frenata per gli over80: mancano le dosi Pfizer (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Partirà domani 10 marzo la campagna vaccinale per le forze dell’Ordine nel Sannio. Lo ha comunicato il Dirigente dell’Asl Bn Gennaro Volpe al termine di una riunione operativa svoltasi nel pomeriggio presso gli Uffici della struttura direzionale sanitaria con i massimi vertici delle Fo. Presente il Questore Luigi Bonagura, il Comandante dei Carabinieri. Germano Passafiume, il colonnello Gennaro Curto dei Carabinieri Forestale, il comandante della Guardia di Finanza Michele Intelisano, il Comandante dei Vigili del Fuoco Maria Angelina D’Agostino. I rappresentanti delle forze dell’Ordine saranno vaccinati presso l’Istituto “Alberti” in piazza Risorgimento che, dunque, dopo aver ospitato i docenti, proseguirà nell’accoglienza delle categorie professionali individuate secondo la scala ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Partirà domani 10 marzo la campagna vaccinale per lenel Sannio. Lo ha comunicato il Dirigente dell’Asl Bn Gennaro Volpe al termine di una riunione operativa svoltasi nel pomeriggio presso gli Uffici della struttura direzionale sanitaria con i massimi vertici delle Fo. Presente il Questore Luigi Bonagura, il Comandante dei Carabinieri. Germano Passafiume, il colonnello Gennaro Curto dei Carabinieri Forestale, il comandante della Guardia di Finanza Michele Intelisano, il Comandante dei Vigili del Fuoco Maria Angelina D’Agostino. I rappresentanti dellesaranno vaccinati presso l’Istituto “Alberti” in piazza Risorgimento che, dunque, dopo aver ospitato i docenti, proseguirà nell’accoglienza delle categorie professionali individuate secondo la scala ...

