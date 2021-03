10 accessori di culto che non ci aspettavamo dal 2021

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 marzo 2021) Per la Primavera/estate 2021, quello che andrà di moda, lato abbigliamento, ve l’abbiamo già risassunto in 9 tendenze. A stupire non sono però solo trasparenze, tutine iper aderenti e reggiseni in bella vista. Ci sono anche accessori che, sorprendentemente, si rivedono all’orizzonte dopo anni di «torpore». Prendeteli come dei «ritorni di fiamma fashion», ricercatissimi sul web.