Zapata: “L’Inter ha valore e lo sta dimostrando, dobbiamo stare molto attenti” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha parlato così ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro L’Inter:Come si batte L’Inter?“E’ una bella squadra, lo sta dimostrando. Ha valori forti davanti. dobbiamo stare attenti nella fase difensiva poi anche noi abbiamo dei valori in avanti”. Lukaku-Lautaro?“Sono una coppia in forma. Lo stanno dimostrando in campionato poi c’è Sanchez che sta facendo bene. E’ un attacco con valori alti, ma anche noi li abbiamo. Sarà una partita bella da giocare”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) L’attaccante dell’Atalanta Duvanha parlato così ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro:Come si batte?“E’ una bella squadra, lo sta. Ha valori forti davanti.nella fase difensiva poi anche noi abbiamo dei valori in avanti”. Lukaku-Lautaro?“Sono una coppia in forma. Lo stannoin campionato poi c’è Sanchez che sta facendo bene. E’ un attacco con valori alti, ma anche noi li abbiamo. Sarà una partita bella da giocare”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Duvan Zapata a Sky: 'L'Inter è una bella squadra, soprattutto davanti. Lukaku-Lautaro? Una coppia in forma' https://t.co… - Pall_Gonfiato : #Atalanta - Il commento di Duvan #Zapata alla vigilia del match con l' #Inter #InterAtalanta - FcInterNewsit : Duvan Zapata a Sky: 'L'Inter è una bella squadra, soprattutto davanti. Lukaku-Lautaro? Una coppia in forma' - WaeelEl : ???? Inter-Atalanta Oggi l’uomo in più dell’Inter sarà Conte sa quanto pesa questo partita che non vale solo 3 punti… - Merr88_ : RT @verok_cal: Rotto Duvan Zapata non ci posso credere che cazzo di culo ha l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Zapata L’Inter bwin data center: Milan supera Juve per 59% dei tifosi Inter continua a vincere Fortune Italia