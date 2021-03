WINDTRE Down: Non funzionano area clienti ed app (Di lunedì 8 marzo 2021) Nelle ultime ore si stanno registrando problemi di accesso all’area clienti (e alle app ufficiali) di WINDTRE e del suo second brand Very. Dalle prime segnalazioni dei clienti, risulta inaccessibile qualsiasi tentativo di login e l’app Very Mobile in diversi casi non viene proprio avviata sullo smartphone (si rimane sostanzialmente bloccati alla schermata di accesso). Non solo, sempre nelle ultime ore WINDTRE ha inviato una comunicazione alla propria rete commerciale segnalando un disservizio tecnico in risoluzione con l’invito a non accedere ai propri applicativi. Dunque al momento potrebbe risultare impossibile effettuare attivazioni o richieste di portabilità nei punti vendita WINDTRE. Stiamo monitorando la situazione e verificando se quanto accaduto può essere legato o ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 8 marzo 2021) Nelle ultime ore si stanno registrando problemi di accesso all’(e alle app ufficiali) die del suo second brand Very. Dalle prime segnalazioni dei, risulta inaccessibile qualsiasi tentativo di login e l’app Very Mobile in diversi casi non viene proprio avviata sullo smartphone (si rimane sostanzialmente bloccati alla schermata di accesso). Non solo, sempre nelle ultime oreha inviato una comunicazione alla propria rete commerciale segnalando un disservizio tecnico in risoluzione con l’invito a non accedere ai propri applicativi. Dunque al momento potrebbe risultare impossibile effettuare attivazioni o richieste di portabilità nei punti vendita. Stiamo monitorando la situazione e verificando se quanto accaduto può essere legato o ...

IvanLeoDomine : @WindTreOfficial è da venerdì che non funziona internet a casa, @OpenFiberIT mi aveva messo appuntamento con i tecn… - soltantoMIB : Minchia, la mia rete è lentissima #WindTre DOWN - top qlaui shmn quality network - LaCortopassi : Chi è in #down ? #Facebook #windtre - annacasu2 : RT @Corriere: WindTre down, blocco della linea telefonica da ieri pomeriggio in molte città: «Problem... -