Vaccini, superate le 5 milioni e mezzo di somministrazioni. Arrivate 684mila dosi di AstraZeneca a Pratica di Mare (Di martedì 9 marzo 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia. Le somministrazioni sono Arrivate a quota 5.550.105, mentre le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid sono 1.690.535. Stando all'ultima rilevazione diffusa dal governo sul portale di riferimento, 3.403.961 dosi sono andate a donne, 2.146.144 a uomini. Tra le categorie aventi diritto all'accesso al siero in via prioritaria, la distribuzione è arrivata a questo punto: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.551.195 Personale non sanitario: 916.483 Ospiti di strutture residenziali: 443.479 Over 80: 1.091.161 Forze armate: 133.928 Personale scolastico: 413.859 Per quanto riguarda la suddivisione per fasce di età, le persone con un'età compresa tra i 50 e i 59 anni sono quelle che hanno ricevuto più somministrazioni

