Vaccini | lite Paragone-Sileri | “Siete incapaci”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Valentina Dardari La replica del sottosegretario alla Salute: “Sai quanti sono gli italiani finora vaccinati sopra gli 80 anni? Poco meno del 25%"con toni violenti quella di ieri sera tra il giornalista e senatore Gianluigie il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Lo scontro è avvenuto durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti “Non è l’Arena”, in onda su La7. Poco prima il sottosegretario aveva spiegato: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda dose. Se viene ritardata la seconda dose o ricevo altri, libero quelle che ho. Altrimenti si fa un danno. Ecco perché sono rimaste nel frigo”.: "degli" Laha però avuto inizio ...

Advertising

AmbrosinoSalva3 : @MoManjii Tempo perso, non lo vogliono capire, ho avuto una lite furibonda con tutti e tre i figli, tutti allineati… - frug75 : @drew_lion93 @MicK_ele @RegLombardia Mia moglie ha fatto il vaccino tardissimo, dato che non c'erano posti prima, a… - PolicyMaker_mag : Prosegue la lite sul lotto #AstraZeneca bloccato dal nostro Paese. L’#Australia chiede l’intervento di #Bruxelles,… - laratta_enzo : RT @tempoweb: Vaccini, Basetti furibondo contro Giarrusso “Ti devi vergognare!” - giorgiaperetti_ : RT @tempoweb: Vaccini, Basetti furibondo contro Giarrusso “Ti devi vergognare!” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lite

Il Messaggero

Intanto, però, sul farraginoso sistema di prenotazioni èaperta fra il direttore generale dell'assessorato e il commissario dell'Ares - Ats, l'azienda regionale che idovrebbe inocularli.... che di recente si è esibito in insulti razzisti durante unain campo con Lukaku. Il festival ... L'unico modo perché tutti abbianoè creare tanti centri di produzione. Questo il traguardo ...MARATEA – Il sindaco di Maratea Daniele Stoppelli ieri sera, con un lungo post pubblicato via social, è tornato su quanto accaduto con l’ormai ex assessore Francesca Crusco, annunciando che i fatti ve ...Prove generali di passaporto sanitario, per mantenere la Sardegna zona bianca e prepararsi ai flussi turistici dell’estate ...