Uomini e donne | Gemma offesa da Maurizio

Scontro in studio a Uomini e donne, con Gianni Sperti che prende le difese di Gema e attacca Maurizio G. A detta sua il cavaliere non solo non è trasparente e racconta un sacco di bugie insieme alla dama Maria, ma manca di rispetto alla Galgani quando la attacca semplicemente perché lei provava desiderio per lui. È bagarre in studio a Uomini e donne, con Maurizio G. che Articolo completo: dal blog SoloDonna

