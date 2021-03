“Un milione di euro” | cifra choc | Alda D’Eusanio denunciata | richiesta di risarcimento di un vip

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 8 marzo 2021)dopo essere stata espulsa dal Grande Frante Vip, si è scusata pubblicamente con Laura Pausini ma non ha dichiarato nulla per quanto riguarda Adriano Aragozzini, tirato in ballo quando ha parlato del dramma di Mia Martini. GF Vip,da Aragozzini Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.