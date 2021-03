Traffico Roma del 08-03-2021 ore 17 | 30

(Di lunedì 8 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora disagi sul Raccordo Anulare penalizzato da un incidente avvenuto in carreggiata interna incidente che sta provocando code da bagno all’uscita Tiburtina in carreggiata esterna abbiamo ora lentamente con code a tratti perintenso partire dal video con laFiumicino Sino all’uscitanina sulla tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra Corso Francia e l’uscita Salaria e dall’uscita a Pietralata Monti Tiburtini sino al bivio con laL’Aquila abbiamo poi rallentamenti con cui all’interno della galleria Giovanni XXIII indirizzo della Pineta Sacchetti Code in via della Pineta Sacchetti dalla stessa galleria sino al Gemelli fuori territorio incidentecongestionato sulla Tiburtina con ...

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La protesta degli ambulanti contro lo stop alla proroga delle licenze annunciato da Virginia Raggi irrompe nel centro di Roma. Circa 150 furgoni questa mattina hanno raggiunto piazza Venezia creando grandi problemi al traffico.

...contro lo stop alla proroga delle licenze annunciato da Virginia Raggi irrompe nel centro di. Circa 150 furgoni questa mattina hanno raggiunto piazza Venezia creando grandi problemi al, ...... che si estende da via Mezzocannone sino a via Marina e via, nonché in quella compresa tra ...poco dopo e nel 2009 arrestato nuovamente a Santo Domingo per reati associativi legati aldi ...(ANSA) – ROMA, 08 MAR – La protesta degli ambulanti contro lo stop alla proroga delle licenze annunciato da Virginia Raggi irrompe nel centro di Roma. Circa 150 furgoni ...“Piano ENAV da rivedere, in gioco la sopravvivenza dei servizi di controllo di avvicinamento di Verona e Abano”. Così Paolo Borchia (Lega), eurodeputato, membro della commissione Trasporti dell’Europa ...