Tennis, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia prenderanno parte al Sardegna Open (Di lunedì 8 marzo 2021) E' stata pubblicata l'entry list del Sardegna Open, torneo che scatterà il 5 aprile, dando il via alla stagione europea sulla terra rossa. Il torneo, che si disputerà al Tennis Club Cagliari, amplia il programma dei tornei ATP in Italia, assieme ai già presenti Internazionali BNL d'Italia, alle Next Gen ATP Finals di Milano e alla prima edizione delle Nitto ATP Finals a Torino. A Cagliari figurano otto giocatori attualmente nella top-50 del ranking ATP. Su tutti il cileno Christian Garin, numero 22 del mondo, ed il britannico Dan Evans, numero 28. Due gli italiani al momento nel tabellone principale: stiamo parlando di Lorenzo Sonego, numero 35 ATP, e Stefano Travaglia, numero 65. L'ENTRY LIST DEL Sardegna Open 2021 Garin, Cristian CHI ...

