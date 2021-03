Sondaggi, effetto Conte: il M5s ruba voti al Pd e torna secondo. I dem crollano dopo l’addio di Zingaretti: persi 2 punti in 7 giorni (Di lunedì 8 marzo 2021) Ora non si tratta più di una proiezione sul futuro, ma di un effetto visibile nei Sondaggi: la concretizzazione della leadership di Giuseppe Conte nel M5s e il Contemporaneo addio di Nicola Zingaretti alla guida del Pd hanno messo il turbo ai Cinquestelle e affossato i democratici. Il risultato è che in un colpo solo i grillini superano sia gli ex alleati di governo sia i Fratelli d’Italia. A dirlo sono i numeri della rilevazione settimanale dell’istituto Swg per il TgLa7. Al primo posto c’è ancora la Lega, senza particolari variazioni rispetto alla scorsa settimana, poco sopra al 23 per cento. La sorpresa è che torna secondo il Movimento 5 Stelle che con un balzo di circa un punto e mezzo torna sopra al 17 per cento. Un salto che permette al M5s di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Ora non si tratta più di una proiezione sul futuro, ma di unvisibile nei: la concretizzazione della leadership di Giuseppenel M5s e ilmporaneo addio di Nicolaalla guida del Pd hanno messo il turbo ai Cinquestelle e affossato i democratici. Il risultato è che in un colpo solo i grillini superano sia gli ex alleati di governo sia i Fratelli d’Italia. A dirlo sono i numeri della rilevazione settimanale dell’istituto Swg per il TgLa7. Al primo posto c’è ancora la Lega, senza particolari variazioni rispetto alla scorsa settimana, poco sopra al 23 per cento. La sorpresa è cheil Movimento 5 Stelle che con un balzo di circa un punto e mezzosopra al 17 per cento. Un salto che permette al M5s di ...

