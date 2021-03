Shipping | Mattioli Confitarma | Il nostro settore tra i più colpiti Il futuro? Ci vorrebbe la sfera di cristallo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 marzo 2021) Intervenendo alla sessione “Effetti e lezioni logistiche-industriali dalla pandemia”, nell’ambito di, Forwanding&Logistics meet Industry, Mario, presidente, ribadisce che uno dei settori più gravementeè quello marittimo a seguito delle misure adottate dai governi di tutto il mondo che hanno limitato gravemente il commercio mondiale in generale e quello marittimo in particolare, influenzando sia l’offerta che la domanda di beni. “Ancora oggi molti paesi impongono forti restrizioni che si ripercuotono sulle normali procedure operative, vi sono congestioni nei porti, una diminuzione della domanda di materie prime chiave, problemi di fornire alle navi e ai loro equipaggi anche i Dpi (dispositivo di protezione individuale)”. I volumi degli scambi marittimi si sono ridotti in ...