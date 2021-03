Serie A | Inter-Atalanta | Conte con Vidal dal 1? Fuori Muriel | Gasperini ritrova Zapata Le formazioni ufficiali

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tutto pronto a San Siro perIl Posticipo della ventiseiesima giornata diA è in programma alle 20.45 allo stadio "San Siro". Match fondamentale sia per la corsa Scudetto che per quella alla Champions League. Antoniodà seguito alle ultime indicazioni di formazione e lasciaEriksen, titolare nelle ultime 4 di campionato, per far spazio ad Arturo. Per il resto solito undici nerazzurro con Lautaro al fianco di Lukaku. In casainvece Gian Pierosorprende, lasciandoLuised inserendo al suo posto Malinovskyi al fianco di Pessina dietro a.Di seguito le...

Advertising

DiMarzio : #InterAtalanta, le ultimissime sulle scelte di Antonio #Conte - Gazzetta_it : La natal Verona: altro #Milan. #Pioli vede l'Inter e tifa per la #Dea - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Conte per #InterAtalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

L'otto marzo 2020 ci fu una difficile giornata diA, inaugurata da un Parma - Spal iniziato in ritardo e chiuso da quel Juventus -nel silenzio assordante dell'Allianz Stadium. Il giorno ...Può essere la svolta della stagione: battere il Porto, accedere ai quarti di finale di Champions e poi lanciarsi all'inseguimento dell'contando sugli scontri diretti. Angelo Di Livio, che in bianconero ha vinto l'ultima Coppa dalle grandi orecchie della Juventus, "pesa" l'importanza del momento. Pirlo ha bisogno di una grande ...Tutto pronto a San Siro per Inter-Atalanta, posticipo della 26^ di Serie A e gara fondamentale sia per la corsa Scudetto che per quella Champions ...La Roma continua a lavorare per la prossima stagione, soprattutto per il futuro in panchina: c’è in pole un club. Tiago Pinto. Altra vittoria importante per la Roma nella 26esi ...