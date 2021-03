Sanremo 2021, gaffe dei Maneskin contro Amadeus e Fiorello: “Col ca**o!” (Di lunedì 8 marzo 2021) Sanremo 2021 fa discutere ancora, dopo la finale della gara dei Big, in particolare per via di una gaffe che ha visto protagonista la band rock dei Maneskin. La nuova polemica sul festival nasce per una sbottata che ha avuto uno dei membri dei Maneskin subito dopo aver appreso del verdetto che li ha proclamati vincitori, in risposta alla richiesta al gruppo di riesibirsi avanzata da parte di Amadeus e Fiorello. Alla sbottata dei Maneskin, Fiorello ha quindi ribattuto in modo sarcastico, facendo notare che il membro ribelle avesse pronunciato troppe parolacce durante la finale dell’evento. Un momento esilarante , diventato virale nel web tanto che emergono sui social tra le reazioni più disparate del popolo della rete al ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 marzo 2021)fa discutere ancora, dopo la finale della gara dei Big, in particolare per via di unache ha visto protagonista la band rock dei. La nuova polemica sul festival nasce per una sbottata che ha avuto uno dei membri deisubito dopo aver appreso del verdetto che li ha proclamati vincitori, in risposta alla richiesta al gruppo di riesibirsi avanzata da parte di. Alla sbottata deiha quindi ribattuto in modo sarcastico, facendo notare che il membro ribelle avesse pronunciato troppe parolacce durante la finale dell’evento. Un momento esilarante , diventato virale nel web tanto che emergono sui social tra le reazioni più disparate del popolo della rete al ...

