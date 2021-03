Sampdoria | cooperativa del gol per Ranieri | segnano quasi tutti

(Di lunedì 8 marzo 2021) In casasono in tanti i calciatori ad aver trovato la via del gol, non solo gli attaccanti Lamastica amaro e si ritrova con due punti persi dopo la sfida contro il Cagliari. I blucerchiati, beffati dal pareggio in extremis, possono comunque sorridere di fronte alla prime marcature in campionato di Bartosz Bereszynski e Manolo Gabbiadini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 La squadra di Claudiosi confermadel gol e, contando anche la marcatura di Lorenzo Tonelli nel derby, sono adesso 15 i blucerchiati andati a segno almeno una volta in questo campionato. Un numero impressionante, nel quale si contano ben cinque difensore già andati in gol, che certifica l’ottima vena realizzativa dei giocatori blucerchiati. Leggi su Calcionews24.com

In realtà a Marassi contro la Sampdoria stava esultando per la rete, che però gli è stata annullata ...