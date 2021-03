Ronaldo Juventus, sarà addio? Il giornalista svela: “Possibile scambio” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ronaldo Juventus – A fine stagione Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare i bianconeri. Da ‘Top Calcio 24’ arrivano indiscrezioni importantissime sul futuro del campione bianconero. Si valuta il ritorno al Manchester United. Si parla di un super scambio, con Pogba, che vedrebbe il portoghese ritornare all’ovile dello United, la squadre che l’ha lanciato a livello internazionale. I 31 milioni di euro a stagione di ingaggio sono un investimento importante per chiunque in tempo di coronavirus, la crisi finanziaria purtroppo si è fatta sentire e quindi sarà imPossibile mantenere certi stipendi così importanti. Ronaldo Juventus, scambio con Pogba? Inizialmente ricercato dal Paris Saint Germain, ora i piani di Leonardo sarebbero completamente ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 marzo 2021)– A fine stagione Cristianopotrebbe lasciare i bianconeri. Da ‘Top Calcio 24’ arrivano indiscrezioni importantissime sul futuro del campione bianconero. Si valuta il ritorno al Manchester United. Si parla di un super, con Pogba, che vedrebbe il portoghese ritornare all’ovile dello United, la squadre che l’ha lanciato a livello internazionale. I 31 milioni di euro a stagione di ingaggio sono un investimento importante per chiunque in tempo di coronavirus, la crisi finanziaria purtroppo si è fatta sentire e quindiimmantenere certi stipendi così importanti.con Pogba? Inizialmente ricercato dal Paris Saint Germain, ora i piani di Leonardo sarebbero completamente ...

