Roma, Dzeko migliora: c’è una speranza in vista del Parma (Di lunedì 8 marzo 2021) Edin Dzeko è in via di miglioramento dopo l’infortunio: possibile convocazione per l’attaccante della Roma contro il Parma Edin Dzeko è in via di miglioramento dopo l’infortunio. L’attaccante della Roma si è allenato a parte ma potrebbe recuperare in vista del match di domenica contro il Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bosniaco farebbe così ritorno tra i convocati e potrebbe essere utilizzato a partita in corso dal tecnico Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Edinè in via dimento dopo l’infortunio: possibile convocazione per l’attaccante dellacontro ilEdinè in via dimento dopo l’infortunio. L’attaccante dellasi è allenato a parte ma potrebbe recuperare indel match di domenica contro il. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bosniaco farebbe così ritorno tra i convocati e potrebbe essere utilizzato a partita in corso dal tecnico Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

teladoiotokyo : AS Roma ? Dzeko verso il recupero: il bosniaco potrebbe farcela per Parma: Infortunatosi durante Roma-Braga...… - MCalcioNews : Roma, si pensa al dopo Dzeko: piace il bomber dello Stoccarda Kalajdzic - gilnar76 : Sky Sport: “Ecco quando Dzeko tornerà a disposizione di Fonseca” #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma #Giallorossi… - Anna33289994 : RT @ilRomanistaweb: #RomaCares: Amra #Dzeko, #Bavagnoli e #Serturini al Colosseo per 'Amami e Basta' Proseguono le iniziative del club gia… - VoceGiallorossa : ?? Roma Cares - 'Amami e Basta', Elisabetta Bavagnoli, Amra Dzeko e Annamaria Serturini al Colosseo per la giornata… -