Psg - Basaksehir, sospeso il quarto uomo che disse 'negru' (Di lunedì 8 marzo 2021) La Uefa ha sospeso fino alla fine della stagione l'arbitro romeno Sebastian Coltescu per "comportamento inappropriato" in seguito alle accuse relative alle frasi razziste che avrebbe pronunciato ...

