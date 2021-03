Nokia dice addio all’attuale denominazione, si seguirà uno schema diverso (Di lunedì 8 marzo 2021) A partire da quest'anno, gli smartphone Nokia cambiano denominazione. Niente più punti, solo numeri e lettere. E forse trattini. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 8 marzo 2021) A partire da quest'anno, gli smartphonecambiano. Niente più punti, solo numeri e lettere. E forse trattini. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Nokia dice Apple brevetta un iPhone pieghevole a conchiglia ... ma il documento appena depositato presso l'ufficio brevetti ci dice sicuramente una cosa: Apple ci ...iPhone possa integrare il tastierino numerico (che farebbe pensare a qualcosa come il nuovo Nokia ...

Investimenti e social media: cosa insegna il caso GameStop ... AMC, BlackBerry, Nokia o del prezzo delle commodity, come testimonia il recente andamento dell'... 'Molti si sono fatti trascinare dall'euforia creata dal rally del titolo', dice Jeffrey Ptak, analista ...

Nokia G10: nuova serie di smartphone all'orizzonte

A partire da quest'anno, gli smartphone Nokia cambiano denominazione. Niente più punti, solo numeri e lettere. E forse trattini.

Nokia nella corsa al green tech: emissioni dimezzate in dieci anni La società finlandese punta a ridurre il proprio impatto ambientale dimezzando entro il 2030 i livelli di emissioni inquinanti del 2019. Le ambizioni di Nokia sono ancor più alte di quelle annunciate ...

