Neonato di 37 giorni muore per Covid in Grecia: complicazioni al cuore e ai reni

A soli 37 giorni di vita muore di Covid. La drammatica notizia arriva dalla Grecia. Il Neonato era stato ricoverato all'ospedale pediatrico ateniese di Aglaia Kyriakou. Si tratta della più giovane vittima del coronavirus nel Paese, scrive la stampa ellenica. Gli sforzi dei medici per mantenerlo in vita sono stati titanici. Ma domenica notte, secondo le informazioni, le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare. Come riportano i giornali locali il piccolo ha sviluppato complicazioni al cuore e poi ai reni. Poi è sopraggiunta la morte. Il suo caso ha scosso molto l'opinione pubblica che in questi giorni ha seguito con apprensione la sua storia. Nei giorni scorsi anche il ministro della Salute Vassilis Kikiias aveva ...

