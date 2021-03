Milano, mamma uccide la figlia di 2 anni (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia nel Milanese e ancora un genitore che uccide il proprio bambino. Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2, la scorsa notte, nel Milanese. Lo hanno riferito i soccorritori ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia nel Milanese e ancora un genitore cheil proprio bambino. Una donna di 41ha ucciso sua, una bimba di 2, la scorsa notte, nel Milanese. Lo hanno riferito i soccorritori ...

Milano, mamma uccide la figlia di 2 anni Milano, 8 marzo 2021 - Tragedia nel Milanese e ancora un genitore che uccide il proprio bambino. Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2, la scorsa notte, nel Milanese. Lo hanno rife ...

