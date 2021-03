Live, a Fabio Fazio l'effetto-Sanremo non basta: altro trionfo della D'Urso, ecco le cifre (Di lunedì 8 marzo 2021) L'effetto Sanremo non riesce a far vincere Fazio Fazio, che conduce da casa il suo Che tempo che fa, su Rai 3. Barbara d'Urso con Live-Non è la D'Urso su Canale 5 si mette di nuovo in corsia di sorpasso. Share stellare e la regina di Cologno Monzese domina ancora i talk della domenica sera con picchi del 25% di share, 3 milioni di spettatori e più di 8 milioni di contatti sui social. Dove Barbarella vola. In media Live non è la d'Urso si attesta intorno al 12,8% di share nella lunga diretta. Su Rai 3 Che Tempo che Fa raccoglie uno share del 10.3% (Che Tempo che Fa – il Tavolo scende al 7.7%). Su La7 Non è l'Arena segna il 5.6% nella prima parte e il 6.8% nella seconda. La puntata di ieri, domenica 7 marzo, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) L'non riesce a far vincere, che conduce da casa il suo Che tempo che fa, su Rai 3. Barbara d'con-Non è la D'su Canale 5 si mette di nuovo in corsia di sorpasso. Share stellare e la regina di Cologno Monzese domina ancora i talkdomenica sera con picchi del 25% di share, 3 milioni di spettatori e più di 8 milioni di contatti sui social. Dove Barbarella vola. In medianon è la d'si attesta intorno al 12,8% di share nella lunga diretta. Su Rai 3 Che Tempo che Fa raccoglie uno share del 10.3% (Che Tempo che Fa – il Tavolo scende al 7.7%). Su La7 Non è l'Arena segna il 5.6% nella prima parte e il 6.8% nella seconda. La puntata di ieri, domenica 7 marzo, di ...

