L’Italia verso il lockdown? Speranza | “Le prossime ore saranno dure | dobbiamo piegare curva”

"Le prossime ore non sono facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare a piegare la curva e richiamare tutti alla massima attenzione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante la presentazione del treno sanitario e dell'hub vaccinale alla stazione Termini. Nelle prossime ore infatti ci sarà una riunione di Governo nel quale si prenderanno in considerazione misure più restrittive: dal coprifuoco anticipato al lockdown nei week-end o anche il lockdown totale.

