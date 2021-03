“Le donne devono stare in cucina”: polemiche sul tweet di Burger King, ma c’è una spiegazione (Di lunedì 8 marzo 2021) Uno strano tweet è apparso oggi 8 marzo, il Giorno Internazionale delle donne, sulla pagina ufficiale di Burger King. Il contenuto è un’affermazione volutamente politically “incorrect”, ma per quale motivo? Il tweet incriminato Il colosso del fast food americano ha twittato dalla propria pagina ufficiale: “Le donne devono stare in cucina”.Lo sgomento di chi ha visto il post, in realtà, è durato molto poco, perché gliene è subito succeduto un altro. “Se vogliono, ovviamente” – continua il secondo tweet – “Eppure solo il 20% degli chef sono donne. Siamo in missione per cambiare la differenza di genere nell’industria gastronomica dando potere alle impiegate donne con ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 marzo 2021) Uno stranoè apparso oggi 8 marzo, il Giorno Internazionale delle, sulla pagina ufficiale di. Il contenuto è un’affermazione volutamente politically “incorrect”, ma per quale motivo? Ilincriminato Il colosso del fast food americano ha twittato dalla propria pagina ufficiale: “Lein”.Lo sgomento di chi ha visto il post, in realtà, è durato molto poco, perché gliene è subito succeduto un altro. “Se vogliono, ovviamente” – continua il secondo– “Eppure solo il 20% degli chef sono. Siamo in missione per cambiare la differenza di genere nell’industria gastronomica dando potere alle impiegatecon ...

Advertising

meb : Grazie a @UiciPresidenza per l’incontro di oggi. Sempre più difendiamo i diritti delle donne con disabilità, che so… - M5S_Europa : Servono fatti concreti in favore delle #donne. Tutti gli Stati UE devono ratificare la Convenzione di #Istanbul. Il… - brandobenifei : Non si dice 'festa', ma Giornata Internazionale delle Donne. Non c'è nulla da festeggiare quando le donne lavorano… - BariFisascat : RT @CislNazionale: Una cosa deve essere chiara a tutti: fino a quando le donne rimarranno ai margini del mercato del #lavoro, l’Italia non… - BariFisascat : RT @CislNazionale: Punizione dei colpevoli. Prevenzione. Protezione delle vittime di soprusi e mobbing: sono queste le “tre P” che devono g… -