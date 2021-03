Ipotesi super zona rossa: un lockdown di tre settimane per vaccinare in massa (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Italia deve dare una svolta e un’accelerata alla propria campagna vaccinale, che finora è andata avanti a rilento. Nei prossimi cinquanta giorni, da oggi sino alla fine di aprile, è previsto l’arrivo in Italia di 26 milioni di dosi di vaccino. Il nuovo Governo guidato da Mario Draghi ha dato un messaggio importante alle Regioni: dovranno essere somministrate tutte, nel più breve tempo possibile. Bisognerà quindi attuare la più grande campagna di vaccinazione di massa del nostro Paese. L’esecutivo ha garantito che non risparmierà tutti gli sforzi necessari, sia in termini di personale che di spesa. Se dovesse essere necessario, si legge su Repubblica oggi in edicola, il governo sarebbe pronto a un nuovo lockdown per vaccinare più in fretta il Paese. La parola “zona rossa” per tutta l’Italia, infatti, ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Italia deve dare una svolta e un’accelerata alla propria campagna vaccinale, che finora è andata avanti a rilento. Nei prossimi cinquanta giorni, da oggi sino alla fine di aprile, è previsto l’arrivo in Italia di 26 milioni di dosi di vaccino. Il nuovo Governo guidato da Mario Draghi ha dato un messaggio importante alle Regioni: dovranno essere somministrate tutte, nel più breve tempo possibile. Bisognerà quindi attuare la più grande campagna di vaccinazione didel nostro Paese. L’esecutivo ha garantito che non risparmierà tutti gli sforzi necessari, sia in termini di personale che di spesa. Se dovesse essere necessario, si legge su Repubblica oggi in edicola, il governo sarebbe pronto a un nuovoperpiù in fretta il Paese. La parola “” per tutta l’Italia, infatti, ...

