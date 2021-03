Il Pd cerca una via d'uscita, Zingaretti non ci ripensa. Conte progetta il 'suo' M5s (Di lunedì 8 marzo 2021) Dal segretario dimissionario nessun passo indietro. Dall'altra parte l'incontro tra Grillo e Conte per accelerare il piano di riorganizzazione del Movimento Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 marzo 2021) Dal segretario dimissionario nessun passo indietro. Dall'altra parte l'incontro tra Grillo eper accelerare il piano di riorganizzazione del Movimento

Advertising

ElisaDospina : A chi ogni giorno lavora duro per essere una persona migliore A chi cerca di cambiare le cose che non vanno bene… - RaiCultura : 'Oggigiorno si cerca per ogni cosa una spiegazione. Ma se si potesse spiegare un quadro, non sarebbe più un'opera d… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@mdeligt_04 non si è ancora allenato, domani vedremo come starà. @bonucci_leo19 ha fatto una p… - wakeua : @cwheryl lo fa per scaturire una reazione; per sfottere; Non Dayane ma le exrosmello & alimentare qualche illusa ri… - giusiis1 : allora sain4to o vorrebbe farsi tommaso e rosica, o è davvero ossessionato e qui mi preoccupo, oppure cerca di crea… -