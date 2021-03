I risultati di Serie A, 26ª giornata: spettacolo per scudetto e salvezza, la nuova classifica (Di lunedì 8 marzo 2021) I risultati della 26ª giornata del campionato di Serie A hanno fornito interessanti indicazioni per la zona scudetto, Champions, Europa League e scudetto. Nella prima gara si sono affrontare Spezia e Benevento, 1-1 il risultato finale. Importante scatto dell’Udinese che ha avuto la meglio del Sassuolo, prova di forza della Juventus che ha superato la Lazio 3-1. Vittoria con il minimo sforzo per la Roma con il Genoa, si riscatta il Milan che sbanca il campo del Verona. Il Crotone torna in corsa per la salvezza dopo il successo con il Torino, gol e spettacolo in Fiorentina-Parma e Sampdoria-Cagliari. Successo del Napoli contro il Bologna. Successo scudetto dell’Inter contro l’Atalanta. Tutti i risultati e come cambia la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Idella 26ªdel campionato diA hanno fornito interessanti indicazioni per la zona, Champions, Europa League e. Nella prima gara si sono affrontare Spezia e Benevento, 1-1 il risultato finale. Importante scatto dell’Udinese che ha avuto la meglio del Sassuolo, prova di forza della Juventus che ha superato la Lazio 3-1. Vittoria con il minimo sforzo per la Roma con il Genoa, si riscatta il Milan che sbanca il campo del Verona. Il Crotone torna in corsa per ladopo il successo con il Torino, gol ein Fiorentina-Parma e Sampdoria-Cagliari. Successo del Napoli contro il Bologna. Successodell’Inter contro l’Atalanta. Tutti ie come cambia la ...

