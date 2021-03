“Ho preso misure drastiche”. Luca Zingaretti, qualcosa è cambiato e non lo nasconde: “Mi sembrava giusto così” (Di lunedì 8 marzo 2021) La puntata del commissario Montalbano in arrivo nella serata di lunedì 8 marzo è speciale, sotto ogni aspetto. Tanto per cominciare è l’ultimo episodio della serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri e magistralmente interpretata da Luca Zingaretti nel ruolo di protagonista. “Il metoto Catalanotti”, questo il titolo della storia raccontata dallo scrittore siciliano che egli stesso ha chiesto che venisse trasmessa dalla Rai solo postuma. Il 17 luglio 2019 Andrea Camilleri è passato a miglior vita e così ora a parlare per lui sarà la preziosa eredità artistica che ci ha lasciato grazie ai suoi scritti. Ma le particolarità di quest’ultima puntata, trasmessa da Rai in prima assoluta alle 21:25, non finiscono qui. L’attore principale, Luca Zingaretti è stato infatti intervistato da RadiocorriereTV e ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) La puntata del commissario Montalbano in arrivo nella serata di lunedì 8 marzo è speciale, sotto ogni aspetto. Tanto per cominciare è l’ultimo episodio della serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri e magistralmente interpretata danel ruolo di protagonista. “Il metoto Catalanotti”, questo il titolo della storia raccontata dallo scrittore siciliano che egli stesso ha chiesto che venisse trasmessa dalla Rai solo postuma. Il 17 luglio 2019 Andrea Camilleri è passato a miglior vita eora a parlare per lui sarà la preziosa eredità artistica che ci ha lasciato grazie ai suoi scritti. Ma le particolarità di quest’ultima puntata, trasmessa da Rai in prima assoluta alle 21:25, non finiscono qui. L’attore principale,è stato infatti intervistato da RadiocorriereTV e ha ...

