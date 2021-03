ho Mobile regala Giga illimitati a tutti i suoi clienti per due mesi | i dettagli

(Di lunedì 8 marzo 2021) ho.fa un bel regalo ae tramite il sito annuncia che a partire da oggi e fino al primo maggio 2021avranno a disposizione traffico dati internet illimitato alla massima velocità consentita dall'offerta (30/60 Mbps, in down e upload). L'articolo proviene da TuttoAndroid.

ho. Mobile fa un bel regalo a tutti i suoi clienti e tramite il sito annuncia che a partire da oggi e fino al primo maggio 2021 tutti i suoi clienti avranno a disposizione traffico dati internet illim ...