Gruppo Volkswagen - Diess | Martorell può diventare un polo per le elettriche con l' aiuto della Ue

Il Gruppo Volkswagen ha un progetto per la fabbrica della Seat di Martorell: convertire l'impianto, situato alle porte di Barcellona, in un polo che produrrà esclusivamente auto elettriche. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Herbert Diess con un post su LinkedIn, pochi giorni dopo la visita allo stabilimento catalano del re spagnolo, Felipe VI, e del premier Pedro Sanchez. Il piano, definito "coraggioso" dallo stesso Diess, è però subordinato a una condizione: il sostegno da parte della Commissione Europea al processo di elettrificazione della mobilità individuale. Il post. "I nostri piani sono coraggiosi: convertire Martorell in un impianto automobilistico dedicato all'elettrico, ha scritto ...

