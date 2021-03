Grazia Di Michele, la brutta notizia: l’annuncio in diretta Tv (Di lunedì 8 marzo 2021) La cantautrice Grazia Di Michele ha rivelato una situazione complicata che sta vivendo, con il proprio compagno ricoverato in ospedale. Durante la trasmissione televisiva Storie italiane, che viene condotto da Eleonora Daniele, la cantautrice Grazia Di Michele si è lasciata andare ad una con confessione molto dura e difficile. La donna infatti ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus e ha spiegato che il figlio e il proprio compagno lo hanno contratto. Entrambi a quanto pare, secondo il racconto della donna, sono stati anche molto male. La Di Michele ha spiegato che attualmente il proprio compagno pare si trovi ancora oggi al Policlinico Gemelli per un protocollo di controllo ormai già da mesi. Secondo il suo racconto il compagno avrebbe avuto anche tanti problemi che sono stati ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021) La cantautriceDiha rivelato una situazione complicata che sta vivendo, con il proprio compagno ricoverato in ospedale. Durante la trasmissione televisiva Storie italiane, che viene condotto da Eleonora Daniele, la cantautriceDisi è lasciata andare ad una con confessione molto dura e difficile. La donna infatti ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus e ha spiegato che il figlio e il proprio compagno lo hanno contratto. Entrambi a quanto pare, secondo il racconto della donna, sono stati anche molto male. La Diha spiegato che attualmente il proprio compagno pare si trovi ancora oggi al Policlinico Gemelli per un protocollo di controllo ormai già da mesi. Secondo il suo racconto il compagno avrebbe avuto anche tanti problemi che sono stati ...

