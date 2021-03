Gasp | ' C' è rabbia per la sconfitta | ma ne usciamo più forti È l' anno dell' Inter'

(Di martedì 9 marzo 2021) 'Abbiamo fatto la nostra gara, siamo soddisfatti ma arti per il risultato. Per la partita che abbiamo fatto laci sta molto stretta'. A Gian Pieroerini, mister'Atalanta, ...

'C'è rabbia per la sconfitta, ma ne usciamo più forti. È l'anno dell'Inter'

La Gazzetta dello Sport

'Abbiamo fatto la nostra gara, siamo soddisfatti ma arrabbiati per il risultato. Per la partita che abbiamo fatto la sconfitta ci sta molto stretta'. A Gian Piero Gasperini, mister dell'Atalanta, ...Il rosso è giusto, Mendy aveva accelerato per superare Freuler e sarebbe stato in area da solo contro Gollini Chiara occasione da gol interrotta, è rosso pic.twitter.com/GqczVDsxlB - Dictature ...Squalificato, il tecnico nerazzurro a Marassi sarà in tribuna: “La Samp squadra tosta, con il Real partita dispendiosa ma spero arrivi già la reazione” ...Ma anche l'amara eliminazione del Napoli e la sofferente qualificazione del Milan: bottino delle italiane in Champions mezzo vuoto ...