Ferrari | Binotto | “Per vedere Sainz al 100 per cento ci vorrà tempo”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Mattiasu Carlos: “Nei test invernali alterneremo i piloti e cercheremo di sfruttare al meglio la loro opportunità”. MARANELLO (MODENA) – Mattiaè convinto che Carlosmigliorerà con il passare delle gare. Le aspettative sullo spagnolo sono diverse, ma il team principal della Rossa preferisce mantenere i piedi per terra: “Si è integrato molto bene – ha ammesso riportato da motorionline.com – il suo feedback della macchina agli ingegneri è stato buono e la velocità in pista anche. Sono certo che ci saranno dei miglioramenti giorno dopo giorno. Per vederlo al 100%, però, cidel. E’ un pilota esperto e sono certo che riuscirà a gestire al meglio la situazione“. I test invernali Le difficoltà per Carlospotrebbero ...

Advertising

albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: ?? Nuovo Podcast! 'Pit Talk - F1 - 'Il Drake non sarebbe contento di questa Ferrari' e grazie al...' su @Spreaker #auto… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Russell teme il nuovo motore #Ferrari nella lotta contro #Haas e #AlfaRomeo - FormulaPassion : #F1: #Russell teme il nuovo motore #Ferrari nella lotta contro #Haas e #AlfaRomeo - favronicola1 : @Torinogranatait Perché è solo questione di capire....così diceva Binotto della Ferrari.... - F1Sport_PitTalk : ?? Nuovo Podcast! 'Pit Talk - F1 - 'Il Drake non sarebbe contento di questa Ferrari' e grazie al...' su @Spreaker… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Binotto

Il team principalMattiaha sottolineato i progressi del motore in galleria del vento e al dyno. Per una traduzione in termini di decimi occorrerà aspettare il 12 marzo, data di ...Ragion per cui la, come affermato dal team principal Mattia, non si aspetta un Sainz proprio al 100% per l'inizio della stagione che si aprirà proprio in Bahrain a fine marzo. " Solo ...Il 2020 è stato uno degli anni sportivi più bui per i Rouge. UNA Ferrari che semplicemente non voleva scendere in rettilineo, con la peggiore trasmissione ...La settimana appena iniziata ci darà un primo assaggio di prestazioni con i test pre-stagionali che si svolgeranno dal 12 al 14 marzo in Bahrain sul tracciato di Sakhir. Un'occasione importante per tu ...