“Emergenza peggiorata, accelerare su vaccini”. Draghi parla alla nazione (e sembra Conte) (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – “Purtroppo ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’Emergenza sanitaria, ognuno deve fare la propria parte per Contenere la diffusione del virus, il governo la farà con il piano vaccini“: così Mario Draghi si colloca perfettamente nel solco del Conte bis. “Soprattutto il governo deve fare la sua parte, anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”. Draghi: “Con accelerazione del piano vaccini via d’uscita non lontana” “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana“. Il premier, in un videomessaggio in occasione dell’8 marzo, richiama tutti all’unità. Insomma, i vari partiti della variopinta maggioranza che sostiene l’esecutivo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – “Purtroppo ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’sanitaria, ognuno deve fare la propria parte pernere la diffusione del virus, il governo la farà con il piano“: così Mariosi colloca perfettamente nel solco delbis. “Soprattutto il governo deve fare la sua parte, anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”.: “Con accelerazione del pianovia d’uscita non lontana” “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei, una via d’uscita non lontana“. Il premier, in un videomessaggio in occasione dell’8 marzo, richiama tutti all’unità. Insomma, i vari partiti della variopinta maggioranza che sostiene l’esecutivo ...

Advertising

IlPrimatoN : Il premier Draghi in un videomessaggio annuncia il potenziamento del piano #vaccini: 'Prima i più fragili' - mamzero : @jacopo_iacoboni troppo poche. Bisogna almeno quintuplicare le dosi. L’emergenza è peggiorata e ci si ferma ancora… - F4LL0NME : in ogni caso so che ci vorrà tempo per uscire fuori da questa situazione di emergenza ma davvero mi sento sfinita e… -