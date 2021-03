Draghi: «È il momento di dare una risposta» (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo lunghi giorni di silenzio il Presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato a parlare con un videomessaggio inviato alla cerimonia voluta dal Parlamento riguardo la parità di genere. «La Pandemia non è sconfitta - ha detto Draghi, ma si vede con l'accelerazione alla campagna vaccinale una via d'uscita non più lontana» Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo lunghi giorni di silenzio il Presidente del Consiglio Marioè tornato a parlare con un videomessaggio inviato alla cerimonia voluta dal Parlamento riguardo la parità di genere. «La Pandemia non è sconfitta - ha detto, ma si vede con l'accelerazione alla campagna vaccinale una via d'uscita non più lontana»

amendolaenzo : Serve un PD forte e coeso insieme a @nzingaretti. A sostegno del Governo Draghi e a difesa del Paese. La gravità de… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Questo non è il momento di dividerci. Ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono… - mario_vittori : Ecco, proprio ora, sarebbe il momento ideale per abolirlo ed impiegare i percettori nei servizi sociali per riquali… - Carmela_oltre : RT @ManuelaBellipan: 2/ 'Questo non è il momento di dividerci, o di riaffermare le nostre identità, ma è il momento di dare una risposta a… - qn_lanazione : Le parole di Mario #Draghi, intervenuto alla web conference sulla parità di genere: 'Non è il momento di dividerci… -