Djokovic sempre più nella leggenda | superato Federer per numero di settimane in vetta al Ranking

Il Ranking ATP non ha riservato grossi mutamenti questa settimana, ma ha visto un importante avvicendamento in una speciale classifica. Infatti Novak Djokovic anche quando non scende in campo colleziona primati, come quello realizzato questo lunedì. Il serbo 'deruba' Roger Federer di uno dei suoi record più prestigiosi, ovvero il numero di settimane in vetta alle classifiche mondiali. Quella corrente sarà infatti la numero 311 per Nole in vetta al Ranking: superato lo svizzero fermo a 310. Con 'The King' ancora ai box, il dominio incontrastato del fresco vincitore degli Australian Open potrà farsi sempre più marcato.

