“Direttrice” o “direttore”? Fedeli | “Salvini non riconosce il cambiamento dei ruoli delle donne” | L’INTERVISTA

(Di lunedì 8 marzo 2021) A Sanremo, si sa, le polemiche non mancano mai. E una di quelle che più lascerà il segno di questa 71esima edizioni è: una donna è “und’orchestra” o “una”? Beatrice Venezi, classe 1990 che nella vita le orchestre le dirige, è salita sul palco dell’Ariston durante la terza serata, e poco dopo le 23, ad Amadeus – che nel salutarla l’ha chiamata “d’orchestra”, ha sottolineato: “Io ci tengo: non conta esser direttori o direttrici, ma conta quello che si fa. La posizione e il mestiere hanno un nome preciso, che è quello did’orchestra. E io faccio ild’orchestra”. Frase breve, secca e netta, che ha scatenato l’ambaradan. Una battaglia linguistica e sociale tra favorevoli e contrari: “La nostra lingua è una lingua che ha il maschile e il femminile”, dice a ...

E quando le viene chiesto della polemica su Beatrice Venezi a Sanremo, che ha chiesto di essere chiamata "direttore" d'orchestra, anziché "direttrice", risponde: "A me piace "direttrice" perché la ..."