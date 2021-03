Covid, positivi il presidente siriano Bashar al Assad e la moglie (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente siriano Bashar al-Assad e la moglie sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha riferito la presidenza siriana. Una dichiarazione ufficiale del governo riferisce che i due sono in “buona salute e condizioni stabili e continueranno a lavorare durante un periodo di quarantena domestica della durata di due o tre settimane”. Assad e la moglie hanno fatto un test dopo aver avuto “sintomi lievi”, ha detto l’ufficio del presidente. ??? ??????? ?????? ????? ???? ????? ??????? ??????? ????? – 19 ???? ?????? #????? ??????? #????? ????? ??? ??? PCR ?????? ??????? ???????? ????????? ????? ????? ???? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ???? ??????? ???? ????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ?? ????? ??????. ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilal-e lasono risultatial-19. Lo ha riferito la presidenza siriana. Una dichiarazione ufficiale del governo riferisce che i due sono in “buona salute e condizioni stabili e continueranno a lavorare durante un periodo di quarantena domestica della durata di due o tre settimane”.e lahanno fatto un test dopo aver avuto “sintomi lievi”, ha detto l’ufficio del. ??? ??????? ?????? ????? ???? ????? ??????? ??????? ????? – 19 ???? ?????? #????? ??????? #????? ????? ??? ??? PCR ?????? ??????? ???????? ????????? ????? ????? ???? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ???? ??????? ???? ????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ?? ????? ??????. ...

