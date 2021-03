COVID durerà 10 anni se non riapriamo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono tante le testate che nei giorni scorsi hanno titolato in maniera simile al Giornale: Uno studio smonta le chiusure: “Il COVID così va via tra 10 anni” Secondo uno studio pubblicato su Science più COVID circolerà velocemente e più in fretta finirà l’incubo. Ma tutto deve avvenire proteggendo le categorie a rischio con cure e vaccini Tutti citando lo studio pubblicato su Science dal titolo: Immunological characteristics govern the transition of COVID-19 to endemicity Studio che non dice affatto quanto riportano le testate giornalistiche italiane. Solo che le informazioni prima di raccontarle ai propri lettori andrebbero capite. Molti dei nostri giornalisti, invece che chiedere aiuto ai divulgatori scientifici per farsi spiegare quello che non riescono a comprendere da soli, preferiscono cavalcare il sensazionalismo. ... Leggi su butac (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono tante le testate che nei giorni scorsi hanno titolato in maniera simile al Giornale: Uno studio smonta le chiusure: “Ilcosì va via tra 10” Secondo uno studio pubblicato su Science piùcircolerà velocemente e più in fretta finirà l’incubo. Ma tutto deve avvenire proteggendo le categorie a rischio con cure e vaccini Tutti citando lo studio pubblicato su Science dal titolo: Immunological characteristics govern the transition of-19 to endemicity Studio che non dice affatto quanto riportano le testate giornalistiche italiane. Solo che le informazioni prima di raccontarle ai propri lettori andrebbero capite. Molti dei nostri giornalisti, invece che chiedere aiuto ai divulgatori scientifici per farsi spiegare quello che non riescono a comprendere da soli, preferiscono cavalcare il sensazionalismo. ...

