Covid Basilicata, 30 contagi e 1 morto: bollettino 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 30 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Basilicata e un nuovo morto nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale diffuso oggi 8 marzo. Tra i nuovi casi di Covid 19, 27 riguardano residenti, su un totale di 420 tamponi molecolari effettuati. Il nuovo decesso riguarda un residente a Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 35 a cui si aggiungono altre 97 guarigioni "a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto superiore di sanità". Nel bollettino di oggi i Comuni con il maggior numero di contagi sono Sant'Arcangelo (6), Matera e Irsina (3). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi ...

