Calcio | Pirlo | ' contro il Porto è come una finale | serve lucidità'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Domani èse fosse una. E' decisiva per il passaggio del turno, dobbiamo rimontare e servirà". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions Leagueil. "Dovremo fare una partita molto tecnica, perché affronteremo una squadra molto compatta, con due linee molto strette e con poco spazio e poco tempo per pensare. Ci vorrà tecnica e pazienza", aggiunge

Il tabellone degli ottavi Juventus - Porto Per la Juve dic'è la pesante assenza per squalifica di Danilo , ma in difesa dovrebbero rientrare De Ligt e Bonucci con Cuadrado terzino destro e ...Gli uomini di Andreaarrivano al match con un unico obiettivo: ribaltare il 2 - 1 dell'andata ... Per tutti gli appassionati die i tifosi delle due rispettive formazioni, ci sarà la ...Torino, 8 mar. – (Adnkronos) – “Domani è come se fosse una finale. E’ decisiva per il passaggio del turno, dobbiamo rimontare e servirà lucidità”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in ...5 Il tecnico del Porto Sergio Conçeiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro la Juventus. Con che spirito affrontate la partita c ...