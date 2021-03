Bergomi: «Se l’Inter batte l’Atalanta fa un passo verso lo Scudetto» (Di lunedì 8 marzo 2021) Per Giuseppe Bergomi Inter-Atalanta può essere una partita decisiva per lo Scudetto. Le sue parole a Gazzetta dello Sport In previsione di Inter-Atalanta, Giuseppe Bergomi ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport esprimendo il suo punto di vista sulle due squadre. Ecco le sue parole. CONTE VS GASP – «A inizio anno il trio difensivo dell’Inter ha pure provato ad avvicinarsi a quello dell’Atalanta, aggredendo alto e accettando l’uno contro uno. Poi Conte ha capito che non poteva farlo, un po’ per il centrocampo e un po’ per i difensori: sono bravissimi, ma a campo aperto soffrono un po’ in velocità. Guardate Romero, invece: tiene la linea alta, ti viene a prendere dappertutto, uomo contro uomo, anche senza copertura. Ed è pure lui quello che crea superiorità in impostazione: si stacca davanti e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Per GiuseppeInter-Atalanta può essere una partita decisiva per lo. Le sue parole a Gazzetta dello Sport In previsione di Inter-Atalanta, Giuseppeha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport esprimendo il suo punto di vista sulle due squadre. Ecco le sue parole. CONTE VS GASP – «A inizio anno il trio difensivo delha pure provato ad avvicinarsi a quello del, aggredendo alto e accettando l’uno contro uno. Poi Conte ha capito che non poteva farlo, un po’ per il centrocampo e un po’ per i difensori: sono bravissimi, ma a campo aperto soffrono un po’ in velocità. Guardate Romero, invece: tiene la linea alta, ti viene a prendere dappertutto, uomo contro uomo, anche senza copertura. Ed è pure lui quello che crea superiorità in impostazione: si stacca davanti e ...

