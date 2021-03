Benevento, torna il sereno: siglata la pace tra Schiattarella e Insigne (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – torna il sereno in casa Benevento. E’ stata infatti siglata la pace tra Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne, protagonisti di una lite venerdì scorso che aveva convinto la società giallorossa a escludere entrambi dai convocati per la trasferta di La Spezia. Filippo Inzaghi, nel post partita del “Picco“, aveva annunciato che i due sarebbero tornati in gruppo da martedì. Notizia che ha trovato conferma dalla storia Instagram pubblicata dallo stesso Schiattarella. “Dopo la pioggia c’è sempre il sole“, è la frase che accompagna una foto che ritrae il centrocampista sulle spalle di Insigne. Buone notizie, insomma, per la Strega e per Inzaghi in vista della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoilin casa. E’ stata infattilatra Pasqualee Roberto, protagonisti di una lite venerdì scorso che aveva convinto la società giallorossa a escludere entrambi dai convocati per la trasferta di La Spezia. Filippo Inzaghi, nel post partita del “Picco“, aveva annunciato che i due sarebberoti in gruppo da martedì. Notizia che ha trovato conferma dalla storia Instagram pubblicata dallo stesso. “Dopo la pioggia c’è sempre il sole“, è la frase che accompagna una foto che ritrae il centrocampista sulle spalle di. Buone notizie, insomma, per la Strega e per Inzaghi in vista della ...

