Aspettando l’8 marzo che verrà

(Di lunedì 8 marzo 2021) Agata non vive in una casa ma in una stanza. Vi abita con la madre anziana, titolare di una pensione minima, e con la figlia di 8 anni. La nonna è il welfare di quel nucleo famigliare chiuso in se stesso per la paura del futuro. Quando Agata lavora, la nonna va a prendere la nipotina da scuola, le tiene compagnia mentre fa i compiti. La camera da letto è adiacente ad un angolo cottura che porta direttamente al bagno. Un buco. Non c’ è spazio tra il lavandino e quella che dovrebbe essere una doccia. Agata fa i turni, ha un salario da fame ed un contratto precario. Paga 250 euro di affitto e vive aggrappata a 450 euro mensili con l’angoscia di perderli, di essere licenziata. Si è separata qualche anno fa da un ex marito violento, oggi assente. Non è un male. Non tutti gli autori di violenza cambiano o sono in grado di fare percorsi di consapevolezza e scegliendo di non esserci fanno ...