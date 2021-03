8 Marzo | in Cassazione sit-in Comitato Madri unite contro Violenza Istituzionale

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – ‘La giustizia è uguale per tutti ma non per tutte‘. È molto più di uno slogan il messaggio che stamattina il Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale ha voluto lanciare in occasione dell’8 marzo a Roma, proprio davanti al Palazzo di Giustizia, sede della Corte Suprema di Cassazione, in piazza Cavour.

Advertising

WARRIORBUSH : RT @TucciTuccio: Mauro Rostagno. Era nato a Torino, il 6 marzo 1942 denunciò fino all'ultimo gli intrecci tra mafia e politica. Venne uccis… - Teleconsulspa : Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5952 - NoiRadiomobile : Art. 222 CdS(*). Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per ciascun reato (Cor… - drEmilioLeone : RT @TucciTuccio: Mauro Rostagno. Era nato a Torino, il 6 marzo 1942 denunciò fino all'ultimo gli intrecci tra mafia e politica. Venne uccis… - AnnaMar19130070 : RT @TucciTuccio: Mauro Rostagno. Era nato a Torino, il 6 marzo 1942 denunciò fino all'ultimo gli intrecci tra mafia e politica. Venne uccis… -

Ultime Notizie dalla rete : Marzo Cassazione

Redattore Sociale

La vicenda risale esattamente a due anni fa, il 52019. Nei confronti dei giovani vennero ... La Procura di Napoli presentò un ricorso alla Corte diche però venne dichiarato ...Maltrattamenti contro l'amante: quando non è reato? Secondo la Corte di[3] , non scatta ... 7929 dell'12011. [3] Cass., sent. n. 34086 dell'1 dicembre 2020. Autore immagine: canva.com/..."La giustizia è uguale per tutti ma non per tutte". È molto più di uno slogan il messaggio che stamattina il Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale ha voluto lanciare in occasione dell' ...La Procura di Napoli ha presentato richiesta di archiviazione per l’indagine relativa al presunto stupro di una ragazza avvenuto il 5 marzo del ...