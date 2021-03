8 Marzo, 10 canzoni per le donne (Di lunedì 8 marzo 2021) Per oggi, lunedì 8 Marzo, festa delle donne, la redazione di Metropolitan Magazine ha pensato una playlist di 10 canzoni sull’universo femminile. La musica ha sempre prestato molta attenzione a noi che veniamo da Venere. Sono innumerevoli quindi i brani che raccontano le donne, per bocca delle stesse donne o per quella di uomini. Pescando nello sconfinato materiale a disposizione, abbiamo scelto delle canzoni, sia italiane che internazionali, che affrontano il tema secondo diverse prospettive. 8 Marzo, canzoni su donne vere e simboliche 1 – Beatles, Girl (1965) Girl è uno dei tanti brani accreditati alla mitica coppia Lennon-McCartney. Incisa nel 1965 e contenuta nell’album Rubber Soul, questa canzone è ritenuta una delle più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Per oggi, lunedì 8, festa delle, la redazione di Metropolitan Magazine ha pensato una playlist di 10sull’universo femminile. La musica ha sempre prestato molta attenzione a noi che veniamo da Venere. Sono innumerevoli quindi i brani che raccontano le, per bocca delle stesseo per quella di uomini. Pescando nello sconfinato materiale a disposizione, abbiamo scelto delle, sia italiane che internazionali, che affrontano il tema secondo diverse prospettive. 8suvere e simboliche 1 – Beatles, Girl (1965) Girl è uno dei tanti brani accreditati alla mitica coppia Lennon-McCartney. Incisa nel 1965 e contenuta nell’album Rubber Soul, questa canzone è ritenuta una delle più ...

