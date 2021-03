Williams e Red Bull annunciano nuove partnership (Di domenica 7 marzo 2021) Williams e Red Bull hanno annunciato la collaborazione con due aziende per la stagione 2021 della Formula Uno. La scuderia inglese ha rinnovato il rapporto con Acronis, mentre la Red Bull collaborerà con America Mòvil. Williams e Red Bull: cosa gestiscono Acronis e America Mòvil? La scuderia inglese dunque, continuerà la sua collaborazione con Acronis. Acronis è un’azienda di sicurezza informatica, già partner del team dalla stagione 2018. La società si assicurerà che tutti i dati di backup, di ripristino emergenza e di archiviazione del software della Williams vengano costantemente protetti da eventuali attacchi informatici. Ovviamente, Acronis sarà main sponsor della scuderia occupando un posto di rilievo sulla livrea della vettura come nella passata stagione. Il nome ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021)e Redhanno annunciato la collaborazione con due aziende per la stagione 2021 della Formula Uno. La scuderia inglese ha rinnovato il rapporto con Acronis, mentre la Redcollaborerà con America Mòvil.e Red: cosa gestiscono Acronis e America Mòvil? La scuderia inglese dunque, continuerà la sua collaborazione con Acronis. Acronis è un’azienda di sicurezza informatica, già partner del team dalla stagione 2018. La società si assicurerà che tutti i dati di backup, di ripristino emergenza e di archiviazione del software dellavengano costantemente protetti da eventuali attacchi informatici. Ovviamente, Acronis sarà main sponsor della scuderia occupando un posto di rilievo sulla livrea della vettura come nella passata stagione. Il nome ...

