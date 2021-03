WhatsApp, imminente ritorno: questo messaggio spaventa gli utenti (Di domenica 7 marzo 2021) Un nuovo messaggio spaventa gli utenti di WhatsApp, che temono l’immediato ritorno. Andiamo a vedere cosa sta circolando tra le chat e cosa c’è di vero. Nonostante lo scivolone sui nuovi termini di servizio, WhatsApp è oramai leader nel settore delle applicazioni di messaggistica istantanea. Infatti ad oggi l’app del gruppo Facebook conta più di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Un nuovoglidi, che temono l’immediato. Andiamo a vedere cosa sta circolando tra le chat e cosa c’è di vero. Nonostante lo scivolone sui nuovi termini di servizio,è oramai leader nel settore delle applicazioni di messaggistica istantanea. Infatti ad oggi l’app del gruppo Facebook conta più di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ILOVEPROCLUB1 : RT @BOCAProclub: ??MERCATO PS4: ??PER IMMINENTE INIZIO DI @FVPA_net e @VPLItaly Stasera in #SENTENZA CUP Valutiamo PLAYER nei seguenti ruo… - Raffo1983Napoli : RT @BOCAProclub: ??MERCATO PS4: ??PER IMMINENTE INIZIO DI @FVPA_net e @VPLItaly Stasera in #SENTENZA CUP Valutiamo PLAYER nei seguenti ruo… - AntonioMangini3 : RT @BOCAProclub: ??MERCATO PS4: ??PER IMMINENTE INIZIO DI @FVPA_net e @VPLItaly Stasera in #SENTENZA CUP Valutiamo PLAYER nei seguenti ruo… - BOCAProclub : ??MERCATO PS4: ??PER IMMINENTE INIZIO DI @FVPA_net e @VPLItaly Stasera in #SENTENZA CUP Valutiamo PLAYER nei segue… -